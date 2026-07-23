Avançado Christos Tzolis reforça Arsenal por verba recorde na Bélgica

Os ‘gunners’ não adiantam a duração do contrato de Tzolis, mas a imprensa avança que o jogador assinou por cinco épocas, até 2031.



Tzolis, de 24 anos e que se encontrava no Club Brugge há duas épocas, a última das quais com 52 jogos disputados, 22 golos e 29 assistências, supera no valor da transferência o recorde que pertencia a Charles de Ketelaere.



Em 2022, o médio belga transferiu-se do Bruges para o AC Milan, por 37,5 milhões de euros, mas não esteve mais de uma época nos ‘rossoneri’, saindo na segunda temporada, primeiro por empréstimo e depois definitivamente, para a Atalanta.



O novo reforço do Arsenal fez boa parte da formação no PAOK, antes de rumar a Inglaterra, onde jogou pelo Norwich City, num percurso com passagens também pelos neerlandeses do Twente e os alemães do Fortuna Düsseldorf.



