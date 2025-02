Avançado Daniel Maldini deixa Monza e assina pela Atalanta

O avançado italiano Daniel Maldini, filho do histórico Paolo Maldini, é reforço da Atalanta proveniente do Monza, informou hoje o clube de Bérgamo na sua página oficial na internet.

“A Atalanta está feliz em comunicar a contratação a título definitivo do avançado de 23 anos Daniel Maldini”, refere o clube.



De acordo com a imprensa, Maldini deixa o último classificado da Série A italiana de futebol, a troco de 10 milhões de euros.



No Monza, emblema a que chegou ainda na última época por cedência inicial do AC Milan, clube em que se formou, Maldini esteve em 33 jogos e marcou sete golos.