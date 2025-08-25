Avançado de 16 anos dá triunfo ao Liverpool nos descontos em Newcastle
O Liverpool manteve segunda-feira o arranque vitorioso na Liga inglesa de futebol graças a um golo do desconhecido Rio Ngumoha, avançado de 16 anos, que deu os ‘reds’ o triunfo no campo do Newcastle (3-2), na segunda jornada.
Numa partida em que o atual campeão inglês desperdiçou uma vantagem de dois golos, perante um Newcastle reduzido a 10 unidades desde o final da primeira parte, Ngumoha entrou aos 90+6 minutos, fazendo a sua estreia absoluta na Premier League e, ao segundo jogo oficial pelo Liverpool, deu a vitória aos 90+10.
O internacional jovem inglês, que está a quatro dias de completar 17 anos, tinha feito a sua estreia pelo Liverpool em janeiro deste ano, na terceira ronda da Taça de Inglaterra, tornando-se na altura no segundo jogador mais novo a atuar pela primeira equipa.
Foi um ‘balde de água fria’ para o Newcastle, que, mesmo com menos um, por expulsão de Anthony Gordon, aos 45+3 minutos, e a perder por 2-0, acabou por conseguir chegar ao 2-2.
O holandês Gravenberch, aos 35 minutos, e o reforço francês Ekitike, aos 46, em lances com assistência do também holandês Gakpo, parecia ter encaminhado o Liverpool para um triunfo fácil, mas o brasileiro Bruno Guimarães, aos 57, e o dinamarquês Osula, aos 88, levaram St. James Park à ‘loucura’, com o cenário de um valioso empate.
Tudo mudou nos descontos com Rio Ngumoha, numa lance que ficará para a história da Premier League, no fecho da segunda ronda de 2025/26.
O Liverpool junta-se assim ao londrinos Arsenal e Tottenham no grupo de equipas só com vitórias após duas rondas, enquanto o Newcastle soma apenas um ponto.
