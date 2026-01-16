Avançado Donyell Malen deixa Aston Villa para reforçar Roma

De acordo com a imprensa italiana, a Roma pagará pelo empréstimo 1,7 milhões de libras (cerca de dois milhões de euros), e a compra do passe, a confirmar-se, ficará próxima dos 25 ME, embora nenhum dos clubes tenha indicado valores.



A Roma especifica a existência da cláusula de compra, enquanto o Aston Villa apenas diz que o avançado se junta ao emblema italiano por uma verba não divulgada, sem detalhar os moldes do acordo.



Mallen, de 26 anos, disputou 46 jogos pelos ‘villans’, 29 dos quais esta época e depois de ter chegado a Birmingham no mercado de inverno do último ano, contratado ao Borussia Dortmund.



O neerlandês cumpriu a formação no Ajax até 2014/25 e, ainda júnior, saiu para o Arsenal, emblema no qual esteve duas épocas, nos juniores, sub-21 e equipa B, antes de regressar aos Países Baixos.



A partir de 2017/18 esteve ligado durante quatro épocas ao PSV, até assinar pelo Borussia Dortmund em 2021/22, com três anos e meio na Alemanha.

