Futebol Internacional
Avançado espanhol Ferran Torres troca FC Barcelona pelo PSG
O avançado Ferran Torres, autor do golo que consagrou a Espanha como campeã mundial de futebol, trocou o FC Barcelona pelo Paris Saint-Germain, assinando um contrato com os franceses até 2031, anunciaram hoje os dois clubes.
O internacional espanhol, de 26 anos, junta-se aos bicampeões europeus, em que alinham os portugueses Nuno Mendes, Vitinha e João Neves, após quatro temporadas e meia na Catalunha, durante as quais disputou 207 jogos e marcou 65 golos.
Pelos ‘blaugrana’, conquistou três títulos de campeão de Espanha, três Supertaças espanholas e uma Taça do Rei.
De acordo com a comunicação social de Espanha, o PSG, pentacampeão francês, terá pagado cerca de 50 milhões de euros pela contratação do seu novo ‘número 9’, precisamente o dorsal que era utilizado pelo avançado luso Gonçalo Ramos, transferido neste mercado para o AC Milan.
Formado no Valência, clube em que se estreou como profissional, e ainda com uma passagem pelos ingleses do Manchester City, Ferran Torres entrou recentemente na história do futebol espanhol, ao assinar, no mês passado, o golo do triunfo da Espanha sobre a Argentina (1-0) no prolongamento da final do Campeonato do Mundo, que garantiu a 'la roja' o segundo título mundial.
Pelos ‘blaugrana’, conquistou três títulos de campeão de Espanha, três Supertaças espanholas e uma Taça do Rei.
De acordo com a comunicação social de Espanha, o PSG, pentacampeão francês, terá pagado cerca de 50 milhões de euros pela contratação do seu novo ‘número 9’, precisamente o dorsal que era utilizado pelo avançado luso Gonçalo Ramos, transferido neste mercado para o AC Milan.
Formado no Valência, clube em que se estreou como profissional, e ainda com uma passagem pelos ingleses do Manchester City, Ferran Torres entrou recentemente na história do futebol espanhol, ao assinar, no mês passado, o golo do triunfo da Espanha sobre a Argentina (1-0) no prolongamento da final do Campeonato do Mundo, que garantiu a 'la roja' o segundo título mundial.