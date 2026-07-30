Futebol Internacional
Avançado francês Júnior Kroupi foi operado e pára entre três a quatro meses
O avançado Eli Junior Kroupi, que tem nacionalidade portuguesa e que chegou a ser abordado para representar a seleção das ‘quinas’ de futebol, lesionou-se num pé e vai desfalcar o Bournemouth entre três a quatro meses.
Em maio, o antigo selecionador Roberto Martínez esclareceu ter havido contactos com o internacional sub-20 de França, cuja mãe e avó são portuguesas, mas que o jogador manifestou preferência em continuar na seleção gaulesa.
O avançado, de 20 anos, que tem sido cobiçado por grandes clubes, lesionou-se ainda no estágio de pré-época do Bournemouth e foi agora operado a um pé, informaram os ‘cherries’ na sua página oficial.
Na última época, Kroupi esteve em 35 jogos do Bournemouth, com 13 golos marcados, ajudando a equipa a terminar a Liga inglesa em sexto lugar, a apenas três pontos do Liverpool e da última vaga de acesso à Liga dos Campeões.
O avançado, de 20 anos, que tem sido cobiçado por grandes clubes, lesionou-se ainda no estágio de pré-época do Bournemouth e foi agora operado a um pé, informaram os ‘cherries’ na sua página oficial.
Na última época, Kroupi esteve em 35 jogos do Bournemouth, com 13 golos marcados, ajudando a equipa a terminar a Liga inglesa em sexto lugar, a apenas três pontos do Liverpool e da última vaga de acesso à Liga dos Campeões.