Avançado Gabriel Veron emprestado pelo FC Porto ao Cruzeiro

O avançado, de 21 anos, estará vinculado à `raposa` por um ano, até dezembro de 2024, com o acordo a prever uma cláusula de opção de compra de 10 milhões de euros (ME).

Distante dos planos do treinador `azul e branco` Sérgio Conceição, Gabriel Veron está de regresso ao seu país, quase um ano e meio depois de ter deixado o bicampeão brasileiro Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, por 10,3 milhões de euros, para assinar contrato com os atuais vice-campeões portugueses por cinco épocas, até junho de 2027.

O percurso ao serviço do FC Porto foi irregular e teve maior preponderância em 2022/23, quando alinhou pela equipa principal em 26 partidas, com um golo e quatro assistências.

Eleito melhor futebolista do Mundial de sub-17 de 2019, prova conquistada pelo Brasil, o extremo atravessou lesões e questões disciplinares desde a pré-temporada e entrou em definitivo para o boletim clínico em 10 de outubro, ao sofrer uma rotura muscular na face posterior da coxa esquerda no único jogo feito com o conjunto B, da II Liga, em 2023/24.

Gabriel Veron contribuiu para a conquista de uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira no FC Porto, após já ter arrebatado duas Taças dos Libertadores, uma Supertaça sul-americana, um campeonato brasileiro, uma Taça do Brasil e dois campeonatos estaduais paulistas em plena `era` Abel Ferreira no Palmeiras.