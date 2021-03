Avançado galês Gareth Bale garante que quer regressar ao Real Madrid

“O plano inicial era fazer uma temporada nos ‘spurs’, depois disputar o Euro e ainda ficar mais um ano no Real Madrid. Foi isso que planeei e é isso que quero fazer”, afirmou, em conferência de imprensa, o avançado, que está ao serviço da seleção do País de Gales.



Bale, de 31 anos, tem tido alguma dificuldade em afirmar-se no ‘onze’ titular do Tottenham e, recentemente, José Mourinho admitiu que o futuro do jogador na próxima temporada é um assunto do Real Madrid.



Em setembro passado, o internacional galês regressou ao Tottenham, sete anos depois de deixar o clube, por empréstimo dos espanhóis do Real Madrid, formação com a qual tem contrato até final da época 2021/2022.