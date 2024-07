Avançado georgiano Georges Mikautadze reforça Lyon até 2028

O atleta do FC Metz, despromovido à segunda divisão gaulesa, estava apontado ao Mónaco, no qual já tinha exames médicos marcados, contudo o Lyon, da sua cidade natal e na qual estudou até aos 15 anos, antecipou-se e garantiu o seu concurso, a troco de 18,5 milhões de euros.



O acordo entre os clubes prevê mais 4,5 milhões de euros por objetivos, além de uma percentagem numa possível futura transferência do atleta de 23 anos.



No Euro2024, Georges Mikautadze foi um dos seis melhores marcadores, com os mesmos três golos do espanhol Dani Olmo, do inglês Harry Kane, do alemão Jamal Musiala, do neerlandês Cody Gakpo e do eslovaco Ivan Schranz, o único que também realizou somente os três jogos da fase de grupos.



Um dos seus tentos foi apontado conta Portugal, num penalti, aos 57 minutos, que valeu à sua seleção o definitivo triunfo por 2-0 ante o conjunto luso.