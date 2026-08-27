Avançado Liam Delap é a contratação mais cara do Nottingham Forest

Avançado Liam Delap é a contratação mais cara do Nottingham Forest

O Nottingham Forest contratou ao Chelsea o avançado Liam Delap, confirmaram hoje os dois clubes da Liga inglesa de futebol, naquela que foi a transferência mais cara dos ‘tricky trees’, que investiram mais de 50 milhões de euros.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: David Klein - Reuters

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“O Nottingham Forest está feliz por confirmar que o avançado Liam Delap se juntou ao clube, tendo assinado um contrato válido por cinco temporadas”, refere o Forest em comunicado.

Segundo a imprensa britânica, o Forest investiu cerca de 52,5 ME no avançado, num negócio que pode subir aos 58 ME mediante a concretização de objetivos.

O avançado de 23 anos, que chegou ao Chelsea proveniente do Ipswich, disputou 41 partidas pelos ‘blues’ nas diferentes competições na época passada, com três golos apontados.

Delap vai agora prosseguir a carreira no Forest, que é orientado pelo austríaco Oliver Glasner e que esta época já contratou o central Ousmane Diomande ao Sporting por 40 ME.
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