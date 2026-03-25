Avançado Luis Suárez quer continuar a aproximar-se da perfeição no Sporting

“Estou a fazer o meu trabalho no clube. A ideia é ter continuidade. Quero continuar a apresentar bons números e melhorá-los através de boas exibições”, sublinhou o jogador, de 28 anos, em conferência de imprensa.



Suárez falava na véspera do duelo particular entre Colômbia e Croácia, de preparação para o Campeonato do Mundo, que se realizará em Orlando, nos Estados Unidos, um dos países coanfitriões da prova, três dias antes de os ‘cafeteros’ encararem a vice-campeã mundial França, em Landover.



“Queremos fazer as coisas bem, melhorar a cada dia e não nos acomodarmos com as boas exibições, continuando a buscar a perfeição”, prosseguiu o dianteiro, na época mais produtiva da sua carreira, com 33 golos e cinco assistências em 42 jogos nas diversas competições pelo Sporting.



Contratado no verão ao Almería, do segundo escalão espanhol, Luis Suárez valorizou o momento vivido na seleção principal da Colômbia, à qual voltou em junho de 2025 e nunca mais falhou qualquer convocatória.



O avançado juntou, desde então, três titularidades e uma partida como suplente utilizado, rubricando um inédito ‘póquer’ na vitória na Venezuela (6-3), em setembro, na 18.ª e última jornada da qualificação sul-americana.



“Nós pensamos que estamos sempre preparados, mas, vendo por outra perspetiva, eu não estava mentalmente preparado para dar o que podia à seleção. Agora, estou mais maduro e tenho uma mentalidade diferente”, notou, convicto de que a Colômbia “joga de forma parecida” com os ‘leões’.



Satisfeito pela conexão em campo com os compatriotas James Rodríguez, Luis Díaz e Juan Fernando Quintero, todos ex-avançados do FC Porto, Suárez explicou que a mobilidade atacante ajuda a contornar a dureza dos defesas contrários.



“Quando os centrais são grandes e fortes, tornas-te fácil de marcar se ficas parado. Estamos habituados a esse tipo de marcação e sabemos que precisamos de ser móveis. Para qualquer avançado, ter um parceiro na frente é muito bom, mas também precisamos de gente atrás que nos veja como uma referência. Estou pronto a jogar de qualquer forma”, analisou.



Acompanhado no estágio da seleção ‘cafetera’ pelo médio Richard Ríos, do Benfica, Luis Suárez falou ainda dos mais de 3.400 minutos acumulados na temporada de estreia pelo Sporting, que ocupa a segunda posição da I Liga, a sete pontos do líder isolado FC Porto (menos um encontro), tem vantagem sobre os ‘dragões’ nas meias-finais da Taça de Portugal e vai defrontar os ingleses do Arsenal nos ‘quartos’ da Liga dos Campeões.



“Sou poucas vezes substituído, pois o meu colega [Fotis Ioannidis] está lesionado. Trabalho para dar o meu melhor em todos os jogos e, no Sporting, vou gerindo os minutos para ter rendimento”, concluiu.



A Colômbia prepara os últimos dois jogos particulares antes da divulgação dos convocados para a 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que se realiza de 11 de junho a 19 de julho e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.



Qualificados pela sétima vez, e primeira desde 2018, os sul-americanos estão integrados no Grupo K e têm pela frente Portugal, o estreante Uzbequistão e o vencedor do primeiro caminho do play-off intercontinental, disputado nos próximos dias por Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo.



