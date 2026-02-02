Avançado nigeriano Ademola Lookman troca a Atalanta pelo Atlético de Madrid

Apesar de nenhum dos clubes ter revelado os valores envolvidos na operação, o avançado, de 28 anos, que estava vinculado ao emblema italiano até 2027, terá custado 35 milhões de euros ao ‘colchoneros’, com os quais rubricou uma ligação até junho de 2030.



Lookman representava a Atalanta desde 2022/23, após ser recrutado aos ingleses do Leicester, sendo que, em três temporadas e meia, somou 137 jogos e 55 golos pelo conjunto de Bérgamo, no qual se evidenciou como um dos principais jogadores do plantel, inclusive marcando os três golos da vitória sobre o Bayer Leverkusen (3-0) na final da Liga Europa de 2023/24.



Antes, tinha representado o Charlton, o Everton, o Leipzig e o Fulham.



O extremo foi eleito o melhor jogador africano de 2024, na sequência da conquista da Liga Europa com a Atalanta e após ter ajudado a Nigéria a atingir a final da Taça das Nações Africanas (CAN) desse ano, perdida para a Costa do Marfim.

