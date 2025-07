Avançado Victor Osimhen em definitivo no Galatasaray

Depois de um ano de empréstimo em que se tornou numa das principais referências da equipa, Victor Osimhen assinou de forma definitiva pela Galatasaray. O jogador reforçou os turcos na temporada passada, por empréstimo, proveniente do Nápoles.



Rapidamente se impôs no onze inicial com 40 partidas jogadas, nas quais marcou uns impressionantes 37 golos, tendo feito sete assistências.



As negociações com os napolitanos foram duradouras e o acordo entre as partes chegou quando o Galatasaray aceitou desembolsar 70 milhões de euros para manter o internacional nigeriano na equipa.



O recorde na liga turca foi complemente obliterado, já que a maior transferência era a de Orkun Kokçu, do Benfica para o Besiktas, por 25 milhões de euros.



O avançado de 26 anos tinha outros pretendentes na Europa e também o Al Hilal, na Arábia Saudita, mas decidiu regressar a um sítio onde foi feliz. Na época que passou, o jogador tornou-se campeão turco e conquistou a Taça da Turquia.