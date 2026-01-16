Futebol Internacional
Avançado Yarlen deixa Tondela para regressar ao Brasil
O avançado brasileiro Yarlen, que estava cedido pelo Botafogo, deixou o Tondela para regressar ao Brasil, tornando-se a primeira saída deste ‘mercado' de inverno do clube da I Liga de futebol.
Numa nota de imprensa, a SAD do Tondela comunicou “a antecipação do termo do contrato de empréstimo do atacante Yarlen” que chegou ao clube beirão em julho de 2025, e que agora irá rumar ao América Mineiro, novamente emprestado pelos cariocas.
“Yarlen somou, com a camisola do Tondela, um total de 657 minutos entre Liga Portugal, Taça de Portugal, Taça da Liga nesta primeira metade da época 2025/26. Desejamos a Yarlen a maior das sortes pessoais e profissionais”, escreveu o clube.
Yarlen é a primeira saída do Tondela neste ‘mercado' de inverno, no qual o clube beirão já reforçou o plantel com a entrada do francês Makan Aïko.
Os beirões fecharam a primeira volta do campeonato na 17.ª e penúltima posição, em zona de despromoção, com 12 pontos, e no domingo recebem em casa o Sporting de Braga, quinto colocado.
