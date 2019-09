Aymeric Laporte operado com sucesso ao joelho direito

Lusa Comentários 04 Set, 2019, 15:30 | Futebol Internacional

O defesa central, de 25 anos, contratado ao Athletic Bilbau a meio da época 2017/2018, “foi submetido a uma cirurgia pelo dano na cartilagem e no menisco”, na terça-feira, em Barcelona, conforme revela o comunicado do clube em que atuam os internacionais portugueses Bernardo Silva e João Cancelo.



Os ‘citizens’ adiantaram ainda que “um prognóstico mais detalhado será fornecido em devido tempo”.



Laporte lesionou-se na quarta jornada da ‘Premier League’, na vitória (4-0)) do City sobre o Brighton, num lance disputado com o defesa Adam Webster.



Com a lesão do jogador francês, o técnico espanhol Pep Guardiola fica ainda mais limitado com as opções para o eixo da defesa, uma vez que o inglês John Stones também está indisponível.



Através das redes sociais, Laporte agradeceu as mensagens de apoio e não escondeu a “tristeza” por também desfalcar a seleção gaulesa.



“Fico triste por não poder ingressar na seleção e não cumprir o meu sonho de me estrear com ‘Les Bleus’. Gostaria de agradecer ao selecionador por ser tão solidário. A partir de agora, começo a contar os dias para voltar ao campo”, escreveu.