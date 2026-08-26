Futebol Internacional
Ayyoub Bouaddi é reforço do Manchester City
O futebolista internacional marroquino Ayyoub Bouaddi, que atuava no Lille, é reforço do Manchester City, tendo assinado contrato com o emblema inglês até 2031, anunciou hoje o clube em que atuam os portugueses Ruben Dias e Matheus Nunes.
Bouaddi, médio de apenas 18 anos, nasceu em França e fez toda a sua formação e carreira no Lille, clube em que se estreou na primeira equipa com apenas 16 anos e três dias.
Apesar de ter nascido em Senlis e de ter representado as seleções jovens francesas, Bouaddi optou pela nacionalidade marroquina e representou o país norte-africano no último Mundial2026, que decorreu nos Estados Unidos, México e Canadá.
No seu site oficial e nas redes sociais, o Manchester City anunciou a chegada do médio numa fotografia em que aparece ao lado do diretor desportivo do clube, o português Hugo Viana.
De acordo com a imprensa britânica, a contratação de Ayyoub Bouaddi terá custado ao City cerca de 95 milhões de euros, com mais cinco milhões por objetivos.
O Manchester City, agora comandado pelo italiano Enzo Maresca, estreou-se na Premier League com um triunfo caseiro sobre o Bournemouth, por 2-1, numa partida em que Ruben Dias foi titular e capitão dos ‘citizens’ e em que Matheus Nunes foi lançado na segunda parte.
Apesar de ter nascido em Senlis e de ter representado as seleções jovens francesas, Bouaddi optou pela nacionalidade marroquina e representou o país norte-africano no último Mundial2026, que decorreu nos Estados Unidos, México e Canadá.
No seu site oficial e nas redes sociais, o Manchester City anunciou a chegada do médio numa fotografia em que aparece ao lado do diretor desportivo do clube, o português Hugo Viana.
De acordo com a imprensa britânica, a contratação de Ayyoub Bouaddi terá custado ao City cerca de 95 milhões de euros, com mais cinco milhões por objetivos.
O Manchester City, agora comandado pelo italiano Enzo Maresca, estreou-se na Premier League com um triunfo caseiro sobre o Bournemouth, por 2-1, numa partida em que Ruben Dias foi titular e capitão dos ‘citizens’ e em que Matheus Nunes foi lançado na segunda parte.