Azerbaijão, de Fernando Santos, perde com Bielorrússia em jogo de preparação

Três dias depois de terem perdido em casa com o Haiti (3-0), os azeris cederam perante os bielorrussos, com os golos de Pavel Zabelin (59 minutos) e Nikita Demchenko (78), averbando a sétima derrota, e terceira seguida, em oito partidas com Fernando Santos.



Trofim Melnichenko, do FC Porto B, da II Liga, foi titular pela Bielorrússia, que iniciará a fase de qualificação europeia para o Mundial2026 em setembro, tal como o Azerbaijão, oponente da atual vice-campeã planetária França, da Ucrânia e da Islândia no Grupo D.