Azpilicueta renova contrato com o Chelsea por mais duas temporadas

"Mais dois anos", escreveu o internacional espanhol na sua conta no 'twitter', pondo assim fim aos rumores e às notícias que há muito circulavam sobre uma hipotética transferência para o FC Barcelona.



O lateral do Chelsea, de 32 anos resolveu pôr ponto final nas dúvidas em relação ao seu futuro imediato a pouco dias da estreia dos 'blues' na Premier League 2022/23 desta temporada, contra o Everton, no próximo sábado



"Estou muito feliz por continuar no Chelsea, que é como se fosse a minha casa. Faz quase dez anos desde que aqui cheguei e realmente sinto carinho pelo clube" disse Azpilicueta, ao mesmo tempo que destacou o "orgulho" por capitanear a equipa londrina e prosseguir com a aventura em Stamford Bridge.