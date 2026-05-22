Azpilicueta termina carreira





(Com Lusa)





O lateral, que no verão passado chegou ao Sevilha, clube no qual só conseguiu disputar 16 jogos nesta época devido a uma sucessão de lesões, após passagens por Osasuna, Marselha, Chelsea e Atlético Madrid, admitiu, numa carta divulgada nas redes sociais, que lhe “custa” anunciar o fim da carreira, mas que sente gratidão por tudo o que o futebol lhe deu.“Embora tenha tentado preparar-me para este momento, custou-me escrever esta carta. Após vinte temporadas como profissional, muitas pessoas foram importantes ao longo da minha carreira. Quando, em criança, em Pamplona, dei os meus primeiros pontapés na bola com os meus colegas de escola, nunca imaginei a incrível viagem que me esperava”, expressou Azpilicueta.O internacional espanhol em 44 jogos, que venceu a Liga dos Campeões com o Chelsea enquanto capitão da equipa inglesa, em 2021, ano em que foi um dos nomeados para a Bola de Ouro, salientou que está “grato por cada momento” da sua carreira e fez ainda uma menção especial “aos adeptos”, cuja “paixão e apoio” o “inspiraram a dar o melhor”.“A vossa confiança em mim, especialmente nos momentos difíceis, fez com que os bons momentos fossem ainda melhores. Espero que tenham visto um jogador que sempre deu tudo pelas vossas cores, com orgulho e coração”, referiu o jogador espanhol.Azpilicueta é o sexto jogador com mais jogos na história do Chelsea, clube em que alinhou durante sete anos seguidos (268 jogos) sem falhar nenhuma convocatória, e o quinto futebolista a vencer a Liga inglesa disputando todos os minutos da prova.Além disso, tornou-se o primeiro capitão espanhol a erguer a Liga dos Campeões e a Liga Europa por um clube estrangeiro e o jogador de campo que mais jogos disputou na Europa entre 2013 e 2019.Após mais de 800 jogos, César Azpilicueta junta ao seu palmarés duas Ligas Europa, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes com o Chelsea, além de duas Premier League, uma Taça da Liga inglesa e uma Taça de Inglaterra.Pelo Marselha, ganhou duas Supertaças de França e duas Taças da Liga francesa, tendo ainda vencido uma Liga das Nações pela seleção de Espanha, em 2023, além de um Europeu de sub-19 e um de sub-21, em 2007 e 2011, respetivamente.