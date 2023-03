O Jacuipense, equipa do quarto escalão brasileiro (Série D), adiantou-se no marcador na primeira parte, aos 25 minutos, através de Welder, tendo o conjunto que ascendeu esta temporada ao escalão principal igualado na segunda parte, por intermédio de Everaldo, aos 56 minutos.O encontro da segunda mão está agendado para o próximo domingo, em casa do Bahia.