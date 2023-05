No Rio de Janeiro, o único golo da partida foi apontado por Thaciano, aos 44 minutos, garantindo os três pontos para a equipa orientada pelo técnico luso.Depois de duas derrotas nas duas primeiras jornadas, o Bahia conseguiu o primeiro triunfo e está em 15.º lugar no campeonato, com três pontos, enquanto o Vasco da Gama sofreu a primeira derrota e é nono, com quatro.