Bahia eliminado nos "quartos" da Taça do Brasil

Tal como na primeira mão, em Salvador, a equipa esteve a vencer por 1-0, com golo de Everaldo, nos descontos da primeira parte (45+5 minutos) e já depois de a formação de Porto Alegre desperdiçar uma grande penalidade, aos 40.Na segunda parte, o Grêmio conseguiu empatar, por Villasanti, aos 72 minutos, e nos penáltis o guarda-redes Gabriel Brando foi o herói, com duas defesas, com os da casa a falharem por duas vezes e o Bahia três.”, disse no final o treinador Renato Paiva.Além do Grêmio, também o Flamengo garantiu a passagem às meias-finais da Taça, faltando encontrar as restantes duas equipas, a saírem dos jogos desta quinta-feira entre São Paulo e Palmeiras, de Abel Ferreira, e Atlético Mineiro e Corinthians.