Balão de oxigénio para Ruben Amorim

Esta foi a primeira vitória do Manchester United em Anfield Road desde janeiro de 2016 e, pela primeira vez, em quase um ano em Old Trafford, Amorim alcançou duas vitórias seguidas com os ‘red devils’ na Premier League.



Foi também o primeiro triunfo fora do United na Liga inglesa esta temporada.



“É muito importante. Ganhar aqui significa muito para os nossos adeptos. Não digo que é mágico, mas é muito bom. E dá confiança à equipa. Podemos ganhar qualquer jogo, mesmo não jogando tão bem”, disse Ruben Amorim.



Já o Liverpool somou a quarta derrota seguida, terceira no campeonato, e entrou oficialmente em ‘crise’ sob o comando do neerlandês Arne Slot.



O Manchester entrou com Diogo Dalot e Bruno Fernandes como titulares, mas foi o camaronês Bryan Mbeumo a dar a vantagem ao United, logo aos dois minutos.



O neerlandês Gakpo igualou a partida aos 78 minutos e, quando se esperava a possível reviravolta do Liverpool, o ‘mal amado’ Maguire deu a vitória aos ‘red devils’, aos 84, depois de uma bola perfeita de Bruno Fernandes.



“Jogo muito importante para nós. Ganhar hoje, subir na classificação. Usámos a impaciência deles para cometerem erros. Fomos muito eficazes. Hoje é para festejar. Agora é manter o céu limpo em Manchester mesmo que seja difícil”, afirmou Bruno Fernandes após a partida.



Com este resultado, a equipa de Rúben Amorim juntou-se ao grupo de oitavos classificados da Premier League, com 13 pontos, enquanto o Liverpool segue em terceiro, com 15.



Horas antes, surpresa igualmente em Londres, com o Aston Villa a impedir a subida do Tottenham ao segundo posto com um triunfo por 2-1 sobre os ‘spurs’.



João Palhinha, de regresso à boa forma depois de uma época difícil no Bayern Munique, voltou a ser titular no Tottenham e assistiu o uruguaio Bentancur aos cinco minutos, mas o Villa deu a volta por Rogers, aos 37, e Buendia, aos 77.



O Tottenham segue assim no sexto posto com 14 pontos, enquanto o emblema de Birmingham, que estava a viver um arranque de época difícil, subiu ao 11.º posto, com 12.



