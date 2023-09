Balde renova com o FC Barcelona até 2028 com cláusula de mil milhões de euros

Álex Balde, de 19 anos, chegou ao FC Barcelona em 2011, com oito anos, e integra o plantel principal desde a temporada de 2020/2021. O lateral estreou-se num encontro da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, substituindo Jordi Alba.

A época de 2022/23 foi de consolidação na equipa titular, em que Balde ‘roubou’ a titularidade a Jordi Alba, que viria a sair do FC Barcelona para se juntar a Lionel Messi e Sergio Busquets no Inter Miami, equipa dos Estados Unidos.Balde, que terminava contrato no final da época em curso, realizou 56 jogos pela equipa catalã, 43 dos quais a titular, tendo marcado um golo e contribuído com seis assistências. O defesa conta com cinco jogos na seleção espanhola.A assinatura do novo contrato de Álex Balde acontecerá na quinta-feira, no relvado do campo Tito Vilanova, na Cidade Desportiva Joan Gamper, segundo o comunicado do FC Barcelona.