"Barça" e Atlético empatam 4-4 nas "meias" da Taça do Rei

Os madrilenos tiveram a primeira palavra e aos seis minutos já venciam por 2-0, mas os catalães ripostaram e viraram para 4-2, já com vantagem de 3-2 ao intervalo, antes de os "colchoneros" ripostarem com dois tentos na fase final.



O FC Barcelona, recordista de vitórias na prova, com 31 troféus, somou, ainda assim o 14.º jogo seguido sem perder (11 vitórias e três empates), a oito dias de defrontar o Benfica, na Luz, para a primeira mão dos "oitavos" da "Champions".



Por seu lado, o Atlético de Madrid, a última equipa que bateu o "Barça" (2-1 também em Montjuïc, em 21 de dezembro de 2024), vai em nove encontros sem perder (cinco vitórias e quatro empates) e continua na corrida à 11.ª Taça do Rei.



Desta forma, está tudo empatado para a segunda mão, marcada para 2 de abril, em Madrid.



Esta quarta-feira, a Real Sociedad recebe o Real Madrid, no outro encontro da primeira mão das meias-finais da Taça do Rei de Espanha, com segunda mão em 1 de abril.