Barcelona acede aos quartos de final com goleada sobre Newcastle

Uma semana depois de terem evitado a derrota na visita aos ingleses, na conversão de um penálti já em tempo de compensação, os espanhóis triunfaram folgadamente com golos do capitão brasileiro Raphinha (seis e 72 minutos), antigo avançado de Sporting e Vitória de Guimarães, de Marc Bernal (18), de Lamine Yamal (45+7), de grande penalidade, de Fermín López (51) e do polaco Robert Lewandowski (56 e 61).



O Newcastle ainda reagiu por duas vezes na meia hora inicial, através do sueco Anthony Elanga (15 e 28 minutos), mas sofreu o desaire mais dilatado da sua história nas provas europeias e perdeu por 8-3 no conjunto das duas mãos, falhando um inédito apuramento para os ‘quartos’, numa época em que tinha acedido pela primeira vez às eliminatórias da Liga dos Campeões.



Cinco vezes vencedor da principal competição continental de clubes, o FC Barcelona utilizou o português João Cancelo de início e vai enfrentar na próxima fase o Atlético de Madrid ou o Tottenham, que se reencontram hoje em Inglaterra, volvida a vitória espanhola por 5-2 no primeiro duelo.



Os ‘quartos’ realizam-se em 07 e 08 de abril e 14 e 15 do mesmo mês, sendo que o bicampeão português Sporting, de regresso àquela ronda 43 anos depois, terá pela frente os ingleses do Arsenal, vencedores da fase de liga da Liga dos Campeões e líderes isolados da Premier League.



Sporting e Arsenal qualificaram-se na terça-feira, tal como os franceses do Paris Saint-Germain, campeões europeus e intercontinentais, e os espanhóis do Real Madrid, recordistas de conquistas (15), lote ao qual se juntou agora o FC Barcelona, antes das últimas três partidas da segunda mão dos ‘oitavos’.



Às 20:00 (hora em Lisboa), os alemães do Bayern Munique recebem os italianos da Atalanta e o Atlético de Madrid visita o Tottenham com superioridades de 6-1 e 5-2, respetivamente, enquanto os turcos do Galatasaray defendem uma vantagem de 1-0 no terreno dos ingleses do Liverpool.



