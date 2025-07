Barcelona cancela jogo no Japão

O clube espanhol não divulgou o nome do promotor, nem deu mais detalhes sobre os problemas, mas adiantou que também vai analisar o possível reajustamento da digressão de verão programada para a Coreia do Sul, onde dois jogos estão agendados frente ao FC Seoul, em 31 de julho, e o Daegu, em 4 de agosto.



De acordo com o comunicado do FC Barcelona, o campeão da La Liga só vai avançar com esses encontros se "as condições forem atendidas (pelo promotor)".



Os "blaugrana", que quarta-feira asseguraram a contratação do avançado inglês Marcus Rashford junto do Manchester United, de Ruben Amorim, de Diogo Dalot e de Bruno Fernandes, vincou que "lamenta este incidente e o impacto que terá sobre os muitos adeptos do 'barça' no Japão".