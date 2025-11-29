Barcelona chega ao comando em Espanha

(Com Lusa)

Em desvantagem logo no primeiro minuto, os catalães protagonizaram a reviravolta ainda antes do intervalo, ascendendo assim ao primeiro lugar da La Liga, que comandam com 34 pontos, mais dois do que o Real Madrid.Os madridistas jogam apenas no domingo, na visita ao Girona, que está em zona de despromoção.No novo Camp Nou, o ‘Barça’ viu-se a perder logo no primeiro minuto: após uma falha de marcação da defesa ‘culé’, Victor Parada ‘amorteceu’ para Pablo Ibáñez, que fez o 1-0.A reação da equipa da casa não tardou e o ‘estelar’ Lamine Yamal empatou sete minutos depois, fazendo o quinto golo na La Liga.A ‘remontada’ foi concretizada aos 27 minutos, com Dani Olmo a finalizar uma jogada de Raphinha, de regresso definitivo ao ‘onze’ após lesão.Mesmo antes do intervalo, Yamal teve uma oportunidade clara para marcar, mas, na ‘cara’ do guarda-redes Sivera, rematou ao lado.O FC Barcelona ameaçou (e muito) na segunda parte, no entanto a bola teimava em não entrar, com o Alavés a estar mesmo perto do empate - Joan Garcia negou o golo com uma grande defesa.O guarda-redes foi tão crucial no triunfo ‘culé’ como Dani Olmo, que, assistido por Lamal, tranquilizou finalmente a equipa da casa com um ‘bis’ nos descontos (90+3).No outro encontro hoje disputado, o Maiorca, com o português Samu Costa no ‘onze’, empatou em casa com o Osasuna.Numa partida que começou com uma homenagem ao tenista local Rafael Nadal, o ‘rei’ da terra batida e vencedor de 22 títulos do Grand Slam, os maiorquinos estiveram a vencer por 2-0, com ‘bis’ de Muriqui, mas deixaram-se empatar já depois dos 80 minutos, com o camaronês Flavien Boyomo a fazer o 2-2 nos descontos.O Maiorca é 15.º do campeonato espanhol, com 13 pontos, estando atrás do Alavés e somando mais um ponto do que o Osasuna, posicionado dois lugares mais abaixo.