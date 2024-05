Barcelona comunica saída de Xavi Hernández

“O presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, comunicou a Xavi Hernández que não continuará como treinador da primeira equipa na época de 2024/25”, indicou o clube na sua página oficial.



Na curta nota, os catalães referem que o encontro decorreu na Cidade Desportiva e que estiveram também presentes Rafa Yuste, vice-presidente desportivo, Deco, diretor desportivo, e adjuntos de Xavi.



“Xavi Hernández dirigirá no domingo em Sevilha o último jogo como treinador da equipa principal. Nos próximos dias o FC Barcelona comunicará a nova estrutura para a equipa”, acrescenta o emblema espanhol.



O antigo jogador da "cantera" do "Barça", clube em que ganhou tudo enquanto futebolista, tinha assumido o cargo de treinador em novembro de 2021 e já como técnico venceu uma Liga espanhola e uma Supertaça.



Esta época, a equipa não conquistou qualquer troféu, termina a Liga espanhola em segundo, atrás do rival Real Madrid, foi eliminada nos quartos de final da Taça do Rei, perdeu a Supertaça também para os "merengues" e foi afastada nos quartos de final da Liga dos Campeões, pelo Paris Saint-Germain.



O emblema conta com os internacionais portugueses João Cancelo e João Félix, a título de empréstimo do Manchester City e do Atlético de Madrid, respetivamente.