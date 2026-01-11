Futebol Internacional
Barcelona conquista a Supertaça de Espanha com espetáculo de Raphinha
O FC Barcelona voltou este domingo a erguer a Supertaça de Espanha, depois de vencer o Real Madrid por 3-2 numa final intensa disputada no King Abdullah Sports City, em Jeddah, Arábia Saudita. A vitória marcou a 16.ª conquista do Barcelona, reforçando o estatuto de maior vencedor da prova.
O grande protagonista da noite foi o brasileiro Raphinha, que assinou dois golos — o primeiro e o terceiro do Barcelona — tornando‑se decisivo num clássico vibrante e cheio de alternâncias. O extremo brasileiro voltou a mostrar porque ganha regularmente o rótulo de “carrasco” do Real Madrid, elevando o nível em jogos grandes e destacando‑se pela intensidade e capacidade de desequilibrar no um‑para‑um.
O outro golo catalão foi marcado por Robert Lewandowski, que aproveitou um passe de Pedri para finalizar com classe e colocar novamente o Barça na frente, ainda na primeira parte.
O Real Madrid, orientado por Xabi Alonso, respondeu com golos de Vinícius Júnior — que quebrou um jejum de 16 jogos sem marcar — e de Gonzalo García. O golo de Vinícius, aos 46 minutos, foi um dos momentos altos do encontro: arrancada pela esquerda, drible sobre Jules Koundé e finalização de grande qualidade.
Apesar da pressão madrilena nos minutos finais, sobretudo depois da expulsão de um jogador do Barcelona já nos descontos, o guarda‑redes Joan García esteve à altura do desafio, segurando a vantagem com várias defesas decisivas.
O conjunto orientado por Hansi Flick já tinha mostrado força nas meias‑finais, quando goleou o Athletic Bilbao por 5-0, numa exibição dominada por Raphinha (mais dois golos), Ferrán Torres, Fermín e Bardghji — um aviso claro de que chegava à final em excelente forma.
Do outro lado, o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 2-1 na meia-final, garantindo assim o quarto El Clásico consecutivo em finais da Supertaça.
Este triunfo reforça uma tendência recente: o Barcelona já tinha vencido a Supertaça em 2023 e 2025, e agora junta 2026, consolidando um ciclo de domínio sobre o rival neste formato competitivo. O Real Madrid, por sua vez, apenas interrompeu esta sequência com o título em 2024.
Após conquistar a Supertaça, o Barcelona regressa à competição doméstica já na próxima quinta‑feira, frente ao Racing Santander, em compromisso a contar para a Taça do Rei. O Real Madrid enfrenta o Albacete um dia antes.