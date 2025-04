Barcelona conquista UEFA Youth League

Um "bis" de Ibrahim Diarra, que marcou aos 11 e 68 minutos, e golos de Andrés Cuenca (18) e Hugo Alba Silveira (56), garantiram o triunfo dos catalães, que sucedem no palmarés aos gregos do Olympiacos, vencedores na época passada, tendo Bican Tibukoglu apontado para os turcos aos 88.



O FC Barcelona junta o troféu aos conseguidos em 2013/14 e 2017/18 e passou a liderar o palmarés de vencedores, seguido do Chelsea com dois.



A prova continental de clubes de sub-19 organizada pela UEFA foi ganha pelo Benfica em 2021/22, e pelo FC Porto na época 2018/19.