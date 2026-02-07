Futebol Internacional
Barcelona mantém comando em Espanha
O FC Barcelona assegurou a manutenção na liderança da Liga espanhola à 23.ª jornada, ao vencer por seguríssimo 3-0 na receção ao Maiorca, colocando o perseguidor Real Madrid sob pressão.
Robert Lewandowski inaugurou o marcador aos 29 minutos, mas o domínio sereno dos catalães só produziu novos resultados na segunda parte, quando Lamine Yamal aumentou a vantagem, aos 61, e o jovem Marc Bernal fechou a contagem, aos 83, apenas cinco minutos após o português João Cancelo ter substituído o veterano polaco.
Aos 18 anos, Bernal estreou-se a marcar pela equipa principal do clube em que se formou como jogador, tendo menos de metade da idade de Lewandowski, que, aos 37 anos, é o segundo melhor marcador do ‘Barça’ no campeonato, com 10 golos, tantos quantos Yamal e apenas menos dois do que Ferrán Torres.
O campeão espanhol, que também beneficiou da inspiração de Dani Olmo, autor das assistências para os dois primeiros golos, distanciou-se no topo da La Liga, aumentando para quatro pontos a vantagem sobre o Real Madrid, adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.
A equipa da capital, recordista de títulos, com 36 conquistados (o Barcelona é o segundo clube mais titulado, com 28), poderá responder no domingo, quando jogar no estádio do Valência, 16.º classificado, um lugar e um ponto abaixo do Maiorca (15.º), que hoje alinhou com o português Samuel Costa na equipa titular.
O outro jogo agendado para hoje, entre o Rayo Vallecano, 18.º e antepenúltimo colocado, e o lanterna-vermelha Oviedo, foi adiado devido ao mau estado do relvado do Estádio de Vallecas, motivado pelas fortes chuvadas, o que levou os visitantes a qualificarem a situação de “vergonhosa” e a informarem que tomarão “as ações necessárias ao abrigo do regulamento” da competição.
Aos 18 anos, Bernal estreou-se a marcar pela equipa principal do clube em que se formou como jogador, tendo menos de metade da idade de Lewandowski, que, aos 37 anos, é o segundo melhor marcador do ‘Barça’ no campeonato, com 10 golos, tantos quantos Yamal e apenas menos dois do que Ferrán Torres.
O campeão espanhol, que também beneficiou da inspiração de Dani Olmo, autor das assistências para os dois primeiros golos, distanciou-se no topo da La Liga, aumentando para quatro pontos a vantagem sobre o Real Madrid, adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.
A equipa da capital, recordista de títulos, com 36 conquistados (o Barcelona é o segundo clube mais titulado, com 28), poderá responder no domingo, quando jogar no estádio do Valência, 16.º classificado, um lugar e um ponto abaixo do Maiorca (15.º), que hoje alinhou com o português Samuel Costa na equipa titular.
O outro jogo agendado para hoje, entre o Rayo Vallecano, 18.º e antepenúltimo colocado, e o lanterna-vermelha Oviedo, foi adiado devido ao mau estado do relvado do Estádio de Vallecas, motivado pelas fortes chuvadas, o que levou os visitantes a qualificarem a situação de “vergonhosa” e a informarem que tomarão “as ações necessárias ao abrigo do regulamento” da competição.