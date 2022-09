Barcelona contrata ao City internacional inglesa Keira Walsh por 400.000 euros

A centrocampista de 25 anos, oriunda do Manchester City, foi considerada a melhor jogadora da final do campeonato da Europa, que as inglesas venceram em Wembley, face à Alemanha.



Keira Walsh estreou-se pelas 'citizens' em 2014, quando tinha somente 17 anos e desde aí que tem conquistado preponderância na construção de jogo ofensivo da sua equipa e da seleção, que representou na terça-feira, no 10-0 ao Luxemburgo, em jogo de apuramento para o Mundial de 2023.



Com o Manchester City, venceu quatro campeonatos e três Taças de Inglaterra, além de ampla experiência na Liga dos Campeões.



Para a temporada 2022/23, o 'Barça' já tinha contratado outra internacional inglesa, a lateral direita Lucy Bronze, também proveniente do clube de Manchester.