Barcelona dá meia-dúzia ao Valência

No Estádio Johan Cruyff, os catalães chegaram à ‘meia dúzia’ graças a três avançados que conseguiram dois golos cada, a começar por Fermín López (29 e 56 minutos), seguindo-se o brasileiro ex-Vitória de Guimarães e Sporting Raphinha (53 e 66) e o ‘inevitável’ polaco Robert Lewandowski (76 e 86).



O ‘Barça’, que esta semana se estreia na Liga dos Campeões ante o Newcastle, soma agora 10 pontos, contra 12 do Real, enquanto os ‘che’ voltaram a perder e somam quatro.



Antes, o Osasuna chegou aos seis pontos ao vencer o Rayo Vallecano (2-0), que soma quatro, enquanto o Celta de Vigo empatou pela quarta jornada seguida, ao ‘dar’ o primeiro ponto ao Girona (1-1).



Aos 10 minutos, o Levante já vencia por 2-0 na receção ao Betis, com tentos de Romero (02) e Etta Eyong (10), mas os sevilhanos responderam, por Cucho Hernández (45+2) e Pablo Fornals (81), prolongando as séries sem vencer na La Liga de ambas as equipas.