Barcelona e Osasuna vencem na Taça do Rei

O "Barça" aproveitou bem a situação de superioridade numérica, no segundo tempo, e bateu a Real Sociedad com um golo solitário do francês Ousame Dembelé.Vencedor do troféu em 2021, mas arredado nos oitavos de final no ano passado, o clube catalão tinha pela frente um adversário que se sabia difícil - os bascos são claros terceiros no campeonato.O duelo acabou por ficar desequilibrado, depois da expulsão do médio Brais Mendez, aos 41 minutos, por entrada faltosa sobre Sergio Busquets.De regresso ao relvado, o FC Barcelona adiantou-se, com um golo com construção e finalização francesa - Jules Koundé lançou em profundidade Dembelé e este rematou com força, para o golo, eram decorridos 52 minutos.A Real Sociedad ainda viria, nos minutos finais, a ameaçar o empate, só que Marc-André Ter Stegen por duas vezes negou o golo, aos 88 e 90+3 minutos.Em Pamplona, o Osasuna parecia ter o jogo controlado no tempo regulamentar, mas o golo do marroquino Yousse En-Nesyri, aos 90+4, obrigou a meia hora adicional.O primeiro golo do Osasuna foi marcado aos 71 minutos, pelo argentino Ezequiel Ávila, e já no prolongamento, o Osasuna conseguiu adiantar-se de novo ao Sevilha, graças ao golo do jovem marroquino Abdessam Ezzalzouli, aos 109 minutos, a fazer o 2-1 final.A Taça do Rei segue esta quinta-feira, com mais outro jogo grande, o dérbi da capital, entre Real Madrid e Atlético.Desde 2015 que os dois "grandes" de Madrid não se encontram, para a Taça.No campeonato, a equipa de Carlo Ancelotti está em segundo, a três pontos do FC Barcelona, enquanto os pupilos de Diego Simeone são quartos, atrás da Real Sociedad.O quadro desta fase de prova completa-se, também hoje, com a ida do Athletic Bilbao ao Mestalla, para jogar com o Valência.