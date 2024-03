Barcelona empata em Bilbau

O campeão espanhol não conseguiu fazer melhor do que o rival da capital, que empatou 2-2 em Valência, no sábado, e ganhou novos motivos de preocupação, com as lesões de dois jogadores muito influentes: o defesa neerlandês Frenkie de Jong e o médio Pedri.



O Barcelona manteve-se no terceiro lugar do campeonato, a oito pontos do Real Madrid, reduzindo para apenas um ponto a distância para o Girona, que pouco antes tinha perdido por 1-0 em Maiorca e poderia ter sido ultrapassado pelos catalães na segunda posição.



O português João Cancelo foi totalista na defesa do ‘Barça’ e esteve perto de marcar um golo invulgar, com um remate pouco depois do meio-campo, aos 30 minutos, retirado sobre a linha de golo por um defesa da equipa da casa, depois de uma intervenção pouco eficiente do guarda-redes Unai Simon.



O avançado português João Félix entrou em campo aos 76 minutos, substituindo o brasileiro Raphinha, mas foi incapaz de desfazer o ‘nulo’, que espelha com fidelidade o equilíbrio que pautou todo o encontro.



Antes, um golo do defesa Jose Copete, aos 33 minutos, foi suficiente para impor a terceira derrota ao Girona, nos últimos quatro encontros (depois de ter perdido apenas uma vez nas primeiras 23 rondas), e afastar o Maiorca dos lugares de despromoção.



A equipa sensação da prova não só desaproveitou o deslize do Real Madrid e viu o Barcelona reduzir o atraso, como ficou mais ameaçada pelo Atlético de Madrid, quarto colocado, agora a apenas quatro pontos de distância.



Os ‘colchoneros’ venceram por 2-1 na receção ao Bétis, resolvendo a questão na primeira parte, graças a um autogolo do guarda-redes português Rui Silva, aos oito minutos, e um tento de Morata, aos 44, depois de ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 28.



O português William Carvalho entrou no início do segundo período para estabilizar o meio campo da formação de Sevilha, sexta posicionada, mas acabou por fazer muito mais do que isso, reduzindo aos 62 minutos, com um fenomenal remate de fora da área.



Na primeira partida do dia, o avançado internacional português Gonçalo Guedes, emprestado pelos ingleses do Wolverhampton ao Villarreal, também contribuiu com um golo para a vitória robusta na receção ao Granada, por 5-1.



Gonçalo Guedes entrou em campo após o intervalo, substituindo Gerard Moreno, e marcou de imediato o quarto golo dos anfitriões, aos 47 minutos, dilatando a vantagem construída na primeira parte pelo norueguês Alexander Sorloth (07 e 19) e o francês Etienne Capoue (32).



O Villarreal, que viu Sorloth alcançar o hat-trick, aos 66 minutos, antes de o canadiano Theodor Corbeanu reduzir, aos 90+1, passou a ocupar o 12.º lugar no campeonato, enquanto o Granada manteve-se no 19.º e penúltimo lugar, cada vez mais perto da despromoção ao segundo escalão.