Barcelona está nas meias-finais da Taça do Rei

Com uma entrada forte na partida, e com a inspiração do avançado de 24 anos, os catalães abriram o marcador logo aos três minutos, e Torres repetiu a "dose", aos 17, e aos 30, com Fermín Lopéz a marcar aos 23.



No segundo tempo, Lamine Yamal apontou o quinto e último golo do FC Barcelona, aos 59 minutos, que fechou a contagem e selou a passagem às meias-finais da prova, com o Valência, de André Almeida, no banco de suplentes, e Thierry Correia, de fora por lesão, a ficar pelo caminho.



Já a Real Sociedad superou o Osasuna, com um triunfo por 2-0, e ambos os golos foram marcados na primeira parte, o primeiro por Ander Barrenetxea, aos 21, e o outro por Brais Méndez, 10 minutos depois, e com assistências de Mikel Oyarzabal.



Os catalães, recordistas de títulos (31), e os bascos, duas vezes vencedores, juntaram-se nas "meias" aos já apurados, Real Madrid, terceiro clube mais laureado na Taça do Rei, com 20 troféus, e Atlético de Madrid, que já ergueu o troféu duas vezes.



O sorteio dos embates das meias-finais, a disputar a duas mãos, está marcado para a próxima quarta-feira.