Barcelona estreia novo Camp Nou a 10 de agosto

Com a renovação do Camp Nou praticamente concluída, os "blaugrana" vão voltar a jogar no seu recinto, embora a abertura seja ainda parcial, por ainda estarem a decorrer obras, e com uma capacidade para cerca de 60.000 espetadores.



Entre os espaços ainda em renovação, que se espera que seja concluída até ao final da próxima temporada, estão o novo terceiro piso, os dois anéis VIP, a instalação da cobertura, além da conclusão de trabalhos em espaços interiores e no exterior do recinto.



As obras do novo estádio, que terá capacidade para 105.000 espetadores, devem estar concluídas no verão de 2026, embora a colocação da cobertura possa atrasar um pouco a finalização das obras.



O anúncio da reabertura do estádio foi lançado em conjunto com uma campanha nas redes sociais, intitulada "Tornem a casa, vibrem" (Voltem a casa, vibrem), que vai ter várias ações em Barcelona, para reforçar o vínculo entre o clube, os adeptos e a cidade.