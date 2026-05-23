Futebol Internacional
Barcelona goleia Lyon e conquista Liga dos Campeões feminina
O FC Barcelona conquistou a Liga dos Campeões feminina de futebol pela quarta vez, ao golear na final as francesas do OL Lyonnes, por 4-0, em jogo realizado no Estádio Ullevaal, em Oslo.
Um ano depois de ter perdido a decisão da prova para o Arsenal, no Estádio José Alvalade, a formação catalã, que teve a portuguesa Kika Nazareth nos últimos minutos, impôs-se às gaulesas com dois golos da polaca Ewa Pajor (55 e 70 minutos) e outros dois de Salma Paralluelo (90 e 90+3).
O OL Lyonnes continua a ser o clube com mais títulos da `Champions` feminina, com oito, enquanto o FC Barcelona igualou as germânicas do Frankfurt no segundo posto do ranking, com quatro troféus, cada.
