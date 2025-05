Barcelona hexacampeão feminino de Espanha

Em Sevilha, diante do conjunto andaluz, que ficou reduzido a 10 jogadoras aos 27 minutos do desafio da 29.ª jornada, os golos ‘culés’ saíram dos pés de Ewa Pajor (três e 83 minutos), Clàudia Pina (seis, 49 e 52), Esmee Brugts (40), Aitana Bonmatí (60) e Alexia Putellas (67 e 86).



A equipa feminina do ‘Barça’, que não pode contar com Kika Nazareth até ao final da época, devido a lesão, passou a somar 81 pontos na liderança e já não pode ser alcançada pelo segundo posicionado, Real Madrid (75), quando falta apenas disputar uma jornada.



A viver a primeira época na Catalunha, a internacional lusa conquistou hoje o segundo 'cetro' pelo FC Barcelona, depois de erguer a Supertaça, em janeiro.