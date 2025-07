Barcelona inicia La Liga em Maiorca

Na primeira ronda, destaque ainda para a receção do "vice" Real Madrid ao Osasuna e a deslocação do Atlético de Madrid, terceiro, a Barcelona, para defrontar o Espanyol.



A prova encerra em 24 de maio, dia em que o FC Barcelona viaja ao reduto do Valência.



No que respeita aos clássicos, o primeiro está marcado para a 10.ª jornada, no Santiago Bernabéu, entre 25 e 27 de outubro, e o segundo para a 35.ª, em 09 ou 10 de maio, em Nou Camp.