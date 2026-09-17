Futebol Internacional
Barcelona invicto na Liga espanhola após nova goleada com marca de Cancelo e `hat-trick` de Raphinha
O líder FC Barcelona goleou na quarta-feira na receção ao Racing Santander por 7-2, com João Cancelo a marcar o primeiro golo do jogo da sexta jornada da Liga espanhola de futebol, e Raphinha a assinar um 'hat-trick'.
Na sexta vitória dos 'blaugrana' em seis rondas da La Liga, o internacional português João Cancelo marcou logo aos oito minutos, antes de o brasileiro Raphinha assumir o protagonismo do jogo com três golos, aos 25, 42 e 67 minutos.
Entretanto, aos 30, o médio senegalês Maguette Gueye ainda tinha reduzido para os cantábricos, mas um autogolo do seu colega Asier Villalibre, que desviou com o corpo mais um remate potentíssimo de João Cancelo apenas seis minutos depois, permitiu que o líder 'imaculado' do campeonato espanhol chegasse ao intervalo a vencer por 4-1, apesar de Lamine Yamal ter falhadou uma grande penalidade em cima dos 45 minutos.
No segundo tempo, o avançado marroquino Yassir Zabiri marcou o segundo para os visitantes, que estiveram privados do médio luso André Almeida, de fora por castigo disciplinar, mas o internacional brasileiro Gabriel Jesus, que entrou aos 69 minutos para render o 'homem do jogo', Raphinha, voltou a ampliar a vantagem dos catalães, aos 69.
E Lamine Yamal, que já tinha feito as assistências para dois dos golos do FC Barcelona, encarregou-se de fechar a contagem, aos 89.
Com o triunfo categórico, o FC Barcelona lidera a classificação com 18 pontos, mais três do que o Real Madrid, de José Mourinho e Bernardo Silva, e mais cinco do que o terceiro classificado, Atlético de Madrid, que goleou hoje em casa o Osasuna por 4-0, antes do dérbi da capital, no fim de semana.
O atacante canadiano Jonathan David, o médio sul-coreano South Korea, o defesa Robin Le Normand e o avançado Alex Baena fizeram os golos dos 'colchoneros', aos 24, 54, 63 e 82 minutos, respetivamente.
No quarto posto está o Sevilha, com os mesmos 13 pontos da formação comandada por Diego Simeone, que derrotou fora o recém-promovido Deportivo, sétimo classificado com nove pontos, por 1-0, com um golo solitário do avançado Miguel Sierra, aos 52 minutos.
O outro jogo do dia em Espanha, entre o Levante, 14.º com cinco, o Athletic Bilbau, nono com sete, foi adiado devido à forte chuva que afetou Valência e inundou o relvado.
Entretanto, aos 30, o médio senegalês Maguette Gueye ainda tinha reduzido para os cantábricos, mas um autogolo do seu colega Asier Villalibre, que desviou com o corpo mais um remate potentíssimo de João Cancelo apenas seis minutos depois, permitiu que o líder 'imaculado' do campeonato espanhol chegasse ao intervalo a vencer por 4-1, apesar de Lamine Yamal ter falhadou uma grande penalidade em cima dos 45 minutos.
No segundo tempo, o avançado marroquino Yassir Zabiri marcou o segundo para os visitantes, que estiveram privados do médio luso André Almeida, de fora por castigo disciplinar, mas o internacional brasileiro Gabriel Jesus, que entrou aos 69 minutos para render o 'homem do jogo', Raphinha, voltou a ampliar a vantagem dos catalães, aos 69.
E Lamine Yamal, que já tinha feito as assistências para dois dos golos do FC Barcelona, encarregou-se de fechar a contagem, aos 89.
Com o triunfo categórico, o FC Barcelona lidera a classificação com 18 pontos, mais três do que o Real Madrid, de José Mourinho e Bernardo Silva, e mais cinco do que o terceiro classificado, Atlético de Madrid, que goleou hoje em casa o Osasuna por 4-0, antes do dérbi da capital, no fim de semana.
O atacante canadiano Jonathan David, o médio sul-coreano South Korea, o defesa Robin Le Normand e o avançado Alex Baena fizeram os golos dos 'colchoneros', aos 24, 54, 63 e 82 minutos, respetivamente.
No quarto posto está o Sevilha, com os mesmos 13 pontos da formação comandada por Diego Simeone, que derrotou fora o recém-promovido Deportivo, sétimo classificado com nove pontos, por 1-0, com um golo solitário do avançado Miguel Sierra, aos 52 minutos.
O outro jogo do dia em Espanha, entre o Levante, 14.º com cinco, o Athletic Bilbau, nono com sete, foi adiado devido à forte chuva que afetou Valência e inundou o relvado.
(Com Lusa)