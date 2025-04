Barcelona na final da Taça do Rei

Depois da frenética primeira mão dos quartos de final disputada na Catalunha, em 25 de fevereiro, que terminou com uma igualdade a quatro golos, a segunda foi muito menos emocionante, com o desfecho a sorrir ao "Barça", clube com mais Taças da Rei (31).



Na capital espanhola, Ferrán Torres, que marcou nos últimos dois desafios pelos catalães, deu continuidade ao bom momento de forma, com um toque subtil, na sequência de um passe magistral de Lamine Yamal a "furar" toda a defesa "colchonera".



Os "blaugrana" vão discutir o troféu com o campeão europeu e espanhol Real Madrid, que na terça-feira empatou na receção à Real Sociedad (4-4, após prolongamento), fazendo valer o triunfo alcançado na primeira mão das "meias" (1-0).



A final da 123.ª edição da prova acontece em 26 de abril, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha.