Futebol Internacional
Barcelona perde o comando em Espanha
O FC Barcelona perdeu em Girona por 2-1, na 24.ª jornada, e foi ultrapassado pelo Real Madrid, novo líder da Liga espanhola, com dois pontos de avanço.
O campeão passa por uma fase complicada, já que na passada quinta-feira foi goleado pelo Atlético Madrid, nas meias-finais da Taça do Rei, por claros 4-0.
O 'Barça' cai, no final da ronda, para segundo, com 58 pontos, contra 60 do Real Madrid, que na terça-feira defronta o Benfica para a Liga dos Campeões.
Já o Girona, consegue pontos importantes para assegurar uma segunda volta mais tranquila, sendo 12.º, com 29 pontos.
O FC Barcelona não teve acerto na finalização, destacando-se um penálti ao poste, de Lamine Yamal, aos 45+2.
Os 'blaugrana' chegaram finalmente ao golo, aos 60 minutos, com um cabeceamento certeiro de Pau Cubarsi, a centro de Jules Koundé.
Na baliza dos visitantes, Joan Garcia era um esteio e assegurava sete boas defesas.
Seria finalmente batido aos 62 minutos, com o golo do alemão Thomas Lemar, e nada conseguiu fazer para travar o bom remate de Fran Beltran, aos 87, no final de uma jogada em que o 'Barça' reclamou falta sobre Koundé.
O 'Barça' cai, no final da ronda, para segundo, com 58 pontos, contra 60 do Real Madrid, que na terça-feira defronta o Benfica para a Liga dos Campeões.
Já o Girona, consegue pontos importantes para assegurar uma segunda volta mais tranquila, sendo 12.º, com 29 pontos.
O FC Barcelona não teve acerto na finalização, destacando-se um penálti ao poste, de Lamine Yamal, aos 45+2.
Os 'blaugrana' chegaram finalmente ao golo, aos 60 minutos, com um cabeceamento certeiro de Pau Cubarsi, a centro de Jules Koundé.
Na baliza dos visitantes, Joan Garcia era um esteio e assegurava sete boas defesas.
Seria finalmente batido aos 62 minutos, com o golo do alemão Thomas Lemar, e nada conseguiu fazer para travar o bom remate de Fran Beltran, aos 87, no final de uma jogada em que o 'Barça' reclamou falta sobre Koundé.
(Com Lusa)