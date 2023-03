Barcelona procura regresso de Messi

Rafael Yuste, à margem da apresentação da 10.ª edição Barça Academy World Cup, abordou de forma aberta o possível regresso do astro argentino à Catalunha.", explicou Rafael Yuste



Yuste confirmou ainda que Laporta esteve reunido com o pai de Lionel Messi, nos últimos dias, e que a chegada do argentino pode mesmo avançar, pela "boa relação" existente entre todas as partes.



"Se pudéssemos juntar todas as condicionantes e trazer o Leo de volta a Barcelona, seria o final perfeito para uma história muito feliz", garantiu.