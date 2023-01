Barcelona sofre para seguir na Taça do Rei

A figura da partida foi o avançado do Intercity Oriol Soldevila, de 21 anos, que cometeu a proeza de marcar três golos a um "gigante" do futebol espanhol e mundial como é o FC Barcelona, integrado numa equipa que é atual 16.ª classificada do Grupo 2 da III Divisão, em lugar de descida ao quarto escalão.



Não se pense que o feito do Intercity se deveu ao facto de Xavi Hernández ter apresentado uma equipa de reservas, porque não o fez, embora tenha deixado alguns titulares no "banco", aos quais teve de recorrer para evitar uma eliminação precoce e escandalosa da Taça do Rei.



A equipa catalã entrou praticamente a vencer, graças ao golo madrugador do central uruguaio Ronald Araújo, aos quatro minutos, o que deve ter reforçado o excesso de confiança dos seus jogadores, que viram o Intercity não só se manter na discussão do resultado como empatar aos 59 minutos, pelo herói do jogo, Oriol Soldevila.



O internacional francês Ousmane Dembelé repôs a vantagem, aos 67 minutos, mas Soldevila estava de "pé quente" e fez o 2-2, aos 74, ao que o FC Barcelona respondeu com o terceiro golo, do internacional brasileiro Raphinha, aos 77, golo esse que parecia ser o "canto do cisne" para a formação da casa.



No entanto, o Intercity nunca "deitou a toalha ao chão" e chegou ao 3-3, aos 86 minutos, pelo incontornável Soldevila, forçando um prolongamento que alimentou a esperança dos locais em se tornarem o "tomba gigantes" dos 16 avos de final da Taça do Rei.



Quem desfez o sonho do Intercity foi Ansu Fati, aos 104 minutos, a passe de Raphinha, dois dos jogadores que Xavi lançou durante a segunda parte, além do médio Gavi, um dos esteios da equipa catalã.