Barcelona surpreendido pelo Rayo Vallecano

O jogo começou mal para os catalães, que só venceram um dos últimos quatro jogos na Liga, com Álvaro Garcia a marcar aos 19 minutos para adiantar a formação de Vallecas, nona classificada, com 43 pontos.Fran Garcia ampliou a vantagem, aos 53 minutos, e o tento do polaco Lewandowski, o seu 18.º na prova, aos 83, não chegou para uma reação "culé", ainda que o "Barça" continue "dono e senhor" da tabela classificativa, com 76 pontos, contra os 65 do Real, segundo e derrotado na casa do Girona (4-2).Na Galiza, o Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, venceu pela primeira vez nos últimos cinco jogos na La Liga, graças a um tento de Aidoo em cima dos 90 minutos da receção ao Elche, a passe do argentino ex-Benfica Franco Cervi.O tento eleva os galegos ao 12.º lugar à condição, com 39 pontos, e o técnico luso tem já nove pontos de vantagem em relação à zona de descida, enquanto os forasteiros continuam no 20.º e último lugar e praticamente despromovidos: são apenas 13 pontos, contra 31 do primeiro acima da "linha de água".Por seu lado, o Atlético de Madrid começou a perder na receção ao Maiorca, devido a um tento do sérvio Nastasic (20), mas acabou por vencer e colocar-se a dois pontos do segundo lugar, ampliando ainda a vantagem para Real Sociedad, quarta, e Betis, quinto, após o empate sem golos de ambos.O argentino Rodrigo De Paul ainda empatou antes do intervalo, aos 45+2 minutos, e a equipa de Diego Simeone virou no início da etapa complementar, por Morata, com Ferreira-Carrasco a fintar o guarda-redes dos maiorquinos para o 3-1, aos 77, deixando os insulares no 11.º lugar.Samuel Costa entrou aos 87 na vitória forasteira do Almería em casa do Getafe (2-1), do titular Domingos Duarte, que fez essa formação subir ao 15.º e colocar-se três pontos acima da "linha de água", ao contrário do emblema dos arredores de Madrid, em 17.º e com apenas um de margem.A 31.ª ronda termina esta quinta-feira com mais três jogos, entre eles o embate entre o Athletic e o Sevilha.