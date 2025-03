Barcelona vence e isola-se na frente da La Liga

No Estádio Olímpic Luís Companys, o jogo contra o emblema de Pamplona, adiado devido à morte do médico do "Barça" Carles Miñarro, ficou muito bem encaminhado ainda antes de estarem completados 30 minutos.



Primeiro, aos 11, foi o avançado Ferran Torres, à "boca" da baliza, a dar a melhor sequência ao cruzamento do lateral Álex Balde, abrindo caminho para o médio Dani Olmo (21), de penálti, ampliar a vantagem, instantes antes de deixar o relvado por lesão.



No segundo tempo, o ponta de lança polaco Robert Lewandowski, hoje suplente, entrou em campo aos 68 minutos para inscrever o nome na lista de marcadores aos 77.



Com este triunfo, o oitavo seguido na La Liga, os "culés" lideram a prova com 63 pontos, contra os 60 do rival Real Madrid, segundo posicionado, e 56 do Atlético de Madrid, terceiro.



O conjunto de Pamplona é 14.º, com 33, tendo somado o sétimo jogo consecutivo sem vencer para todas as competições.