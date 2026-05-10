Barcelona vence Real Madrid e conquista o bicampeonato





(Com Lusa)

A precisar de apenas um empate na receção ao rival Real Madrid, que vinha de uma semana com vários casos disciplinares, os catalães conseguiram chegar rapidamente aos 2-0, resultado com que terminou a partida, com os golos do inglês Marcus Rashford, aos nove minutos, e de Ferran Torres, aos 18, festejando assim pela primeira vez a conquista de um título num 'El Clásico', feito alcançado apenas uma vez anteriormente, pelos 'merengues', em 1932.A caminhada vitoriosa dos catalães na época 2025/26, que culminou na conquista do 29.º título de campeão espanhol, foi efetuada sob a direção do treinador alemão Hansi Flick, de 61 anos, tal como na época passada, e com o contributo de um jogador português, o defesa internacional João Cancelo, emprestado pelos sauditas do Al Hilal em janeiro.Flick, cujo pai morreu poucas horas antes do início do jogo, encontrou na ‘cantera’ do Barcelona o músculo que a debilidade financeira do clube impediu que procurasse no mercado de transferências e o sucesso recente do ‘Barça’ deve-se em grande parte aos jovens provenientes dos escalões de formação, como o defesa Cubarsí, os médios Gavi e Fermín López (Pedri foi contratado também muito jovem), e, acima de todos, o avançado Lamine Yamal.Aos 18 anos, Yamal é já um dos melhores futebolistas da atualidade, formando com o brasileiro Raphinha e Ferrán Torres (cada vez mais o sucessor do veterano goleador polaco Robert Lewandowski) o temível trio de ataque de uma equipa que já concretizou 91 golos no campeonato, mais 21 do que o Real Madrid.Historicamente, o Barcelona demonstrou sempre maior ímpeto ofensivo do que preocupação defensiva, mas isso não impede a formação ‘culé’ de apresentar a melhor defesa da competição, com 31 golos sofridos, para a qual contribuiu decisivamente o guarda-redes Joan Garcia, a contratação mais cara da temporada, proveniente do Espanyol, por 25 milhões de euros.O Barcelona ganhou 30 dos 35 jogos disputados até hoje na Liga espanhola, tendo empatado um e perdido quatro (todos fora de casa), contra apenas 23 triunfos do Real Madrid, que continua a ser o recordista de títulos, com 36, apesar de o domínio do clube da capital se ter esbatido no século XXI (nove contra 13 dos ‘blaugrana’).O Real Madrid até protagonizou um bom arranque no campeonato e, quando aumentou para cinco pontos a vantagem na liderança sobre o Barcelona, graças ao triunfo por 2-1 na receção ao rival da Catalunha, à passagem da 10.ª jornada, Xabi Alonso parecia ser o homem certo no lugar certo, capaz de recolocar o clube na rota dos êxitos.A equipa orientada por Hansi Flick recuperou o comando da prova pouco depois, à 14.ª ronda, a meio de uma sequência de nove vitórias consecutivas, apesar de os ‘merengues’ se terem mantido sempre por perto e, na 20.ª, quando o ‘Barça’ voltou a ceder, no estádio da Real Sociedad, também por 2-1, ficaram a apenas um ponto de distância.O Real Madrid reassumiu mesmo o topo da classificação na 24.ª jornada, aproveitando um novo desaire do Barcelona por 2-1, desta vez na visita ao Girona, mas devolveu-o na ronda seguinte aos catalães, que não voltaram a fraquejar, iniciando uma série de 10 triunfos seguidos, à medida que o rival se atrasava, semana após semana, até a matemática tornar impossível qualquer recuperação.