Barry Ferguson é o novo treinador do Rangers

Ferguson, de 47 anos, foi jogador do Rangers e o mais novo da história do clube a usar a braçadeira de capitão, em 2001/2002, com apenas 22 anos. O ex-médio acabou a carreira com 431 jogos pelos "protestantes".



O antigo internacional escocês, que tem apenas experiências em dois clubes das divisões inferiores (Clyde e Alloa) regressa assim a Ibrox para ocupar o lugar deixado vago por Clement, que cumpria a sua segunda temporada no Rangers.



O treinador belga foi afastado após a derrota caseira com o St. Mirren (2-0), para a Liga escocesa.



O Rangers segue no segundo posto da prova, a 13 pontos do eterno rival Celtic, primeiro, e já está fora da Taça da Escócia. Na Taça da Liga, chegou à final, mas acabou derrotado pelos "católicos".



Na Liga Europa, o Rangers vai encontrar o Fenerbahçe, de José Mourinho, nos oitavos de final da Liga Europa.



No clube, Ferguson vai encontrar o português Rafael Fernandes, defesa central que foi emprestado pelo Lille na segunda metade da temporada.